Оппозиция считает действующего президента недостаточно агрессивным и обвиняет в трусости

Американский лидер Джо Байден предпринимает весьма скромные меры для того, чтобы укрепить оплот демократии. По мнению журналистов, и Россия, и Китая могут счесть его намерения "блефом и бахвальством", поэтому шаги действующей команды Белого дома достойны широкой критики.

Обозревателей удивило, что президент решил провести онлайн-собрание с лидерами десятков стран. Белый дом поспешил присоединиться к G7 в официальном заявлении по России – лидеры крупнейших держав пригрозили Москве, заявив, что она не должна "приставать" к Киеву. Однако, считают журналисты консервативной газеты The Washington Times, наращивание военной мощи Российской Федерации спровоцировано стремлениями Украины оказаться в системе НАТО. Эта история повторяется: Киев уже изъявлял желание получить членство и до "аннексии" Крыма, когда Штаты кормили Незалежную еще только продовольственными пайками и укрывали обездоленных ура-патриотов завезенными одеялами.

"В то время господин Байден был вице-президентом и с отвисшей челюстью наблюдал за вторжением России на Украину. Теперь же он увеличил объем помощи, включив в нее ракеты "Джавелин" и стрелковое оружие суммой на 60 миллионов долларов. Безусловно, полумеры побеждают безрассудное бездействие. Еще лучше было бы сохранить санкции в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Отдавая приоритет иностранным интересам, господин Байден дал понять президенту России Владимиру Путину, что США предпочтут умиротворение, когда дело доходит до драки", – пишут журналисты.

Автор считает, что администрация президента должна отказаться от "полумер", из-за которых в мире происходит попрание демократических прав и свобод. Только в этом случае США вновь возглавят "марш человеческого прогресса".