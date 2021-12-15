"Какое нам дело?": конгрессмен поддержал вхождение украинских территорий в состав РФ

"Какое нам дело?": конгрессмен поддержал вхождение украинских территорий в состав РФ
Фото: Paul Zinken / dpa / www.globallookpress.com
Американцев чужие проблемы с границами вдруг заинтересовали больше собственных, указал политик

Американский конгрессмен, представитель Республиканской партии Мэтт Гетц заявил журналистам, что вовсе не против объединения русскоязычной части Украины с Российской Федерацией. Политик в подтверждение своих слов заявил, что такое событие в истории вряд ли окажется чем-то значимым для населения Соединенных Штатов.

По словам конгрессмена, в таком случае санкционные меры со стороны Белого дома будут весьма неуместны и лишены всякого смысла – хотя бы потому, что предыдушие рестрикции лишь отталкивали Россию и провоцировали у нее обретение экономического суверенитета. В этот раз, считает Гетц, история не увенчается успехом.

"Только у нас люди больше озабочены тем, что происходит на границе между Россией и Украиной, чем событиями на американо-мексиканской границе. О чем они там говорят? "Массовые передвижения войск – как раз провокация, которая нужна Путину для активных военных действий". А вообще, даже если и так, какое нам вообще должно быть до этого дело? Если Владимир Путин и присоединит к России территорию русскоговорящих украинцев, вы будете мне говорить, что это – настоящий катаклизм, который перевернет жизни американцев? Да ничего подобного", – высказался конгрессмен.

Ранее Гетц раскритиковал Байдена, заявив, что тот явно не выйдет победителем после диалога с президентом России. По мнению конгрессмена, ответ главы РФ окажется в любом случае куда более эффектным и запоминающимся для общественности, а потому Белый дом, стараясь спасти лидера от публичного провала, не допустит подобного сценария.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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