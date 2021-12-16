Президент Украины сделал заявление в Брюсселе

Владимир Зеленский намерен использовать ситуацию с "Северным потоком – 2", чтобы продвигать интересы Киева. На это он намекнул, общаясь с журналистами в Брюсселе.



Глава Незалежной поведал, что обсуждал с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский газопровод. "Северный поток – 2" Зеленский назвал "серьезнейшим инструментом", который сейчас – в руках некоторых европейских лидеров. При этом не последнюю роль в вопросе играет Шольц.

Украинский президент заявил, что мог бы тоже воспользоваться ситуацией, чтобы добиться обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным ряда вопросов, в том числе урегулирования конфликта в Донбассе.

Процесс сертификации "Северного потока – 2" временно приостановили, напоминает РИА ФАН. По требованию немецкого регулятора оператор газопровода должен создать "дочку" в Германии. Затем потребуется снова подавать документы на сертификацию, уже от дочерней компании.

Ранее эксперт допустил, что этот процесс может затянуться до осени 2022 года. Подробности – в нашем материале.