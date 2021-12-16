Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"

Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Президент Украины сделал заявление в Брюсселе

Владимир Зеленский намерен использовать ситуацию с "Северным потоком – 2", чтобы продвигать интересы Киева. На это он намекнул, общаясь с журналистами в Брюсселе.

Глава Незалежной поведал, что обсуждал с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский газопровод. "Северный поток – 2" Зеленский назвал "серьезнейшим инструментом", который сейчас – в руках некоторых европейских лидеров. При этом не последнюю роль в вопросе играет Шольц.

Украинский президент заявил, что мог бы тоже воспользоваться ситуацией, чтобы добиться обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным ряда вопросов, в том числе урегулирования конфликта в Донбассе.

Процесс сертификации "Северного потока – 2" временно приостановили, напоминает РИА ФАН. По требованию немецкого регулятора оператор газопровода должен создать "дочку" в Германии. Затем потребуется снова подавать документы на сертификацию, уже от дочерней компании.

Ранее эксперт допустил, что этот процесс может затянуться до осени 2022 года. Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость338024
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зелЁнкин обнюхался окончательно,о чем с этим ЧМОШНИКОМ говорить!!!
Гость331994
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Настоящий ОДЕССИТ
России надо положить большой чл.. на СП-2 и продавать газ на бирже всем "друзьям". Все равно эти козлы будут ставить палки... не мытьем так катанием. Газпром уже отбил финансовые затраты по СП-2, а партнеры пусть сами решают вопросы. Тем более, что в случае отказа, Газпром получит приличную компенсацию.
Похоже мы такую тактику и выбрали
Гость338779
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Зелик нервничает - в январе обяжут 4.5 лярда отдавать
Настоящий ОДЕССИТ
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России надо положить большой чл.. на СП-2 и продавать газ на бирже всем "друзьям". Все равно эти козлы будут ставить палки... не мытьем так катанием. Газпром уже отбил финансовые затраты по СП-2, а партнеры пусть сами решают вопросы. Тем более, что в случае отказа, Газпром получит приличную компенсацию.
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