Ответственность за возможный глобальный конфликт возложили на Россию

Скандальные антироссийские высказывания украинских государственных деятелей уже никого не удивляют. На ежедневной основе местные политики рассказывают о мифической сверхагрессивности нашей страны. На этот раз отличилась местная министр Юлия Лапутина. Она объявила, что Москва может стать зачинщицей новой мировой войны.



Дама, которая возглавляет главное украинское ведомство, занимающееся делами ветеранов, объявила, что так называемое "нападение" Российской Федерации на Незалежную обязательно приведет к глобальному конфликту. При этом для каких таких целей Москве нужна война с Киевом, госпожа Лапутина уточнять не стала.

Разделяющая философию украинских русофобов деятельница отметила, что многие существующие на данный момент факты якобы говорят о готовности нашей страны пойти с оружием на братское государство. Если этот фантастический сценарий будет реализован, то обязательно начнется третья мировая война, уверена министр.

По всей видимости, Лапутина считает, что весь мир кинется защищать Украину, и тогда в военные действия будут втянуты десятки государств. На этом фоне украинка подчеркнула, что игроки международной арены должны уделить максимальное внимание сложившейся в Незалежной ситуации.

К слову, недавно американцы придумали для нашей страны три сценария действий против Украины. Москве приписали бомбардировки, атаки из Белоруссии и просто блеф.