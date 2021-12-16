Лукашенко отказался от "мелочной мести" Западу

Президент созвал совещание на фоне санкций против Белоруссии

В Минске обсуждают ситуацию с экономикой. Глава Белоруссии Александр Лукашенко созвал на совещание членов правительства, губернаторов, руководителей предприятий.

Политик прокомментировал санкции против республики, подчеркнув, что давление, которое сейчас Запад оказывает, будет усиливаться. Он добавил, что удар приходится и по благосостоянию жителей Белоруссии. Тем не менее, санкции стали частью жизни и их стоит воспринимать как данность, несмотря на их негативные последствия.

"…нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики",

– цитирует его Белта.

При этом Лукашенко отметил, что контрмеры, которые Минск принимает, "не нацелены на какую-то мелочную месть". Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого". Батька заявил, что сейчас необходимо обернуть сложившуюся ситуацию на благо стране.

Напомним, Белоруссия введет продовольственное эмбарго на товары из определенных стран. Решение вступит в силу уже с 1 января.

Лукашенко потребовал от правительства проработать вопрос предотвращения дефицита и роста цен на фоне грядущего эмбарго.

"Думайте, как помогать!"

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