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Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот эпизод скорее относится к эпизоду неприятному",
– заявил он в разговоре со СМИ.
Между тем Кремль придерживается мнения, что недавний инцидент не должен помешать российскому лидеру Владимиру Путину налаживать диалог с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Напомним, российских дипломатов выслали из Германиииз-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Российское посольство ранее выразило протест немецкой стороне в связи с этим решением. Берлину пообещали ответить на недружественные действия в ближайшее время.
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