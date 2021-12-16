Персонами нон грата объявили ранее двух россиян

Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот эпизод скорее относится к эпизоду неприятному",

– заявил он в разговоре со СМИ.

Между тем Кремль придерживается мнения, что недавний инцидент не должен помешать российскому лидеру Владимиру Путину налаживать диалог с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, российских дипломатов выслали из Германиииз-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Российское посольство ранее выразило протест немецкой стороне в связи с этим решением. Берлину пообещали ответить на недружественные действия в ближайшее время.