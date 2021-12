Участники, выступившие на саммите "Восточного партнерства", который прошел в Брюсселе, единогласно обратились с осуждением в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Бывший министр обороны Германии заявила, что на прошедшем саммите одно кресло пустовало – а ведь его, рассудила чиновница, мог кто-то занять. Это место предназначалось для белорусского лидера. Поскольку Европейский союз не признает легитимность действующей администрации в республике и ее главы Александра Лукашенко, то приглашения незаконного, с его точки зрения, президента не последовало.

"Надеюсь, что в скором времени это кресло займет лидер Белорусси, которого изберут демократическим способом. Все восточные партнеры единодушно осуждают поведение Лукашенко", – сообщила фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Twitter.

Организатора саммита пояснили, что таким образом посылают сигнал Минску о том, что ждут его в "Восточном партнерстве". Что касается Светланы Тихановскрй, то последней уже уделили необходимое внимание – 12 декабря с ней встретился президент Еврокомиссии Шарль Мишель, обсудивший с бывшим кандидатом в президенты республики проблемы Белоруссии. Президент ЕК гарантировал Тихановской поддержку, пообещав, что не допустит нарушения прав и свобод граждан республики.

