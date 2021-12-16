Украина станет членом НАТО вопреки сопротивлению России - Столтенберг

Украина станет членом НАТО вопреки сопротивлению России - Столтенберг
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Генсек призвал Москву изменить свое "агрессивное" поведение

Североатлантический блок не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в альянсе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Норвежец подчеркнул, что сотрудничество блока с Киевом является исключительно оборонительным и не несет угрозы для Москвы. Он в тысячный раз назвал Россию "агрессором", которая применила силу в отношении соборной, "аннексировав" Крым в 2014 году и продолжая "дестабилизировать" восток Украины. А также обвинил РФ в наращивании ее вооруженных сил у границ Незалежной, что подрывает, с его слов, безопасность и соборной, и всей Европы в целом.

"Мы не пойдем на уступки относительно права Украины выбирать свой собственный путь. Мы не пойдем на уступки в отношении права НАТО защищать и оборонять всех стран-членов, и мы не пойдем на уступки относительно того факта, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для нас и Украины", – цитирует УНИАН натовского шефа.

Столтенберг указал, что все страны-члены альянса имеют право сотрудничать с Незалежной как с суверенным государством, и призвал Россию изменить свое "поведение".

Сам пан Зеленский на брифинге снова пугал континент и мир войной, которая принесет миллионы жертв. Одновременно украинский лидер признал, что НАТО в случае вооруженной эскалации "не должно Украине ничего", поскольку защищает только государства, входящие в блок. Однако сегодня именно Украина является "форпостом", объявил президент, не уточнив, чего именно.

Владимир Александрович выразил надежду, что в ЕС осознают, какова будет цена полномасштабной войны, которую никто не желает.

"Самое главное, чтобы эту цену понимала РФ", – приводит "112" слова лидера украинцев.

Ранее сегодня пан Зеленский заявил о планах использовать ситуацию с "Северным потоком – 2", чтобы продвигать интересы киевского режима. Т.е. решил "вырвать" инструмент давления из рук Москвы в свои собственные, но Запад, конечно, будет продолжать пугать европейцев российской трубой, которая якобы угрожает безопасности всему континенту.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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