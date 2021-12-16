Европарламент пригрозил России экстремальными мерами в случае нападения на Украину

Европарламент пригрозил России экстремальными мерами в случае нападения на Украину
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
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Депутаты Европейского парламента заявили, что в отношении Российской Федерации необходимо ввести наиболее строгие санкционные меры в случае ее агрессии против Украины. В числе подобных контрдействий рассматривается и отключение от платежной системы SWIFT.

В Европарламенте уже приняли голосование по принятию соответствующей резолюции. По итогам "за" проголосовали 548 человек, 69 выступили против, 54 депутата решили воздержаться. От Москвы требуют прекращения "наращивания военных сил у границ Украины", заявив, что тем самым она грозит и европейской безопасности.

"Выбор альянсов любой страной не должен зависеть от одобрения третьей страны, и поэтому мы отвергаем попытки России включить некоторые страны в свою "сферу влияния" для формирования своего будущего. Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения", – говорится в заявлении ЕП.

Так, на этот раз резолюция призывает Брюссель ввести рестрикции против военного руководства России, которое принимает участие в "планировании вторжения" на Украину, президента страны и его ближайшего окружения, включая семьи, заморозить их активы, исключить Россию из SWIFT, а также ограничить ее в чувствительных для экономики секторах.

Резолюция также содержит призыв отказаться от запуска "Северного потока – 2", вне зависимости от его соответствия Газовой директиве ЕС.

Ранее немецкий политолог Янис Клюге заявил, что не представляет себе отключение Российской Федераци из системы SWIFT – по словам специалиста, Москва имеет слишком тесные торговые связи со Старым Светом, и санкции окажутся катастрофическими для всего евроазиатского пространства.

Источник: Сайт Европарламента ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Жорж Помпеду
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