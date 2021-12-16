Путин на выставке АСИ пошутил про поход на свидание - видео

Глава государства расставил приоритеты в самой простой потребности человека

Президент России Владимир Путин на выставке Агентства стратегических инициатив пошутил про поход на свидание, сообщает РИА "Новости" в четверг, 16 декабря.

В ходе осмотра выставки гендиректор АСИ Светлана Чупшева продемонстрировала главе государства стенд, посвященный путям решения жизненных ситуаций населения страны. Глядя на экспозицию лидер нации спросил: "Здесь потребности расписаны?".

На это Чупшева ответила, что на стенде представлены потребности сограждан, включая и самые простые, в том числе,  куда пойти на свидание.

"Важно с кем!" – подчеркнул Путин, что вызвало смех у хозяйки мероприятия.


Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства отметит Рождество традиционно - в одном из храмов России. Однако в данный момент времени не определено, в каком именно.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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