Лидеры ЕС продлили рестрикции против России

Стало известно о решении, принятом на саммите в Брюсселе. Лидеры Евросоюза заявили о продлении санкций против России. Речь идет о финансовом, оборонном и энергетическом секторах.



О том, что санкции продолжат действовать, объявил возглавляющий Евросовет Шарль Мишель в своем Твиттере, отмечает "Свободная пресса". Он добавил, что Европа призывает нашу страну начать следовать минским договоренностям.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u — Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021

Напомним, рестрикции против России действуют с лета 2014 года. Сначала предполагалось, что они продлятся всего год. Однако в 2015-м их пролонгировали, оправдываясь якобы невыполнением минских договоренностей в полном объеме. С этого момента санкции регулярно продлеваются.

Россияне отреагировали на это известие, оставив в Сети множество комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Пройдет время и санкции против РФ решат снять и тут наступит самое интересное. Это нельзя будет сделать одним лишь желанием вернуть дружеские отношения. На это понядобятся десятилетия!" "То ведущие страны ЕС выступают за отмену санкций, а в итоге принимают санкции единогласно... Абсурд!" "надеюсь, прекращение поставок из России и Белоруссии энергоносителей будет понятен этим ястребам",

"Да и запретить уже оборот доллара и евро в России, что мы унижаемся. У кого есть валюта, хорошо – поедут в США или Европу и купят понравившиеся вещи и им хорошо и Европе с США",

"Про России, Белоруссии и Китаю заканчивать защищаться от нападок раздухарившейся евробанды в одиночку и объединиться тоже в новый союз, а там глядишь и ещё кто-нибудь подтянется", – пишут читатели РИА Новости.

Ранее в Европарламенте заявили, что ужесточат санкции в случае "агрессии" России по отношению к Украине.