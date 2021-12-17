"Несмываемое пятно": Украину осудили за решение героизировать нацизм

"Несмываемое пятно": Украину осудили за решение героизировать нацизм
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев следует за Вашингтоном, которому выгодны межнациональные распри в Незалежной

Страны-члены ООН подавляющим числом голосов поддержали предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. "За" высказались 130 государств. "Против" проголосовали всего две страны мира – США и Украина. Такое решение Киева осудили даже в Верховной раде.

"Это позиция, которая бросает на Украину несмываемое пятно",

– написал в своем телеграм-канале нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. По его мнению, если уж принято решение не поддерживать никакие российские инициативы, то можно просто воздерживаться от голосования в подобных случаях, а не идти просто наперекор из принципа.

Кстати, большинство стран с традиционно русофобской позицией обычно поступают именно так, как посоветовал украинский нардеп. В частности, среди членов ООН, которые воздержались от голосования по данной российской резолюции, – Великобритания, Грузия, Молдавия, Канада, Эстония и ряд других стран.

Что касается Вашингтона, то ему выгодны идеи неонацизма, в частности, с их помощью он сумел развязать внутриукраинский конфликт, отметил американский политолог Скотт Беннетт.

"США сами использовали праворадикалов и националистов на Украине, чтобы дестабилизировать обстановку в России, в Донбассе, и в Крыму", 

– отметил Беннет в комментарии "РЕН ТВ". Поэтому США год за годом отвергают российскую резолюцию, а теперь им подпевают и представители Незалежной.

В документе, представленном Россией на Генассамблее ООН, осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и содержится призыв ликвидировать все формы расовой дискриминации.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива выступил против присвоения звания героя Украины националисту Тарасу Боровцу.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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