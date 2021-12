Страны-члены ООН подавляющим числом голосов поддержали предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. "За" высказались 130 государств. "Против" проголосовали всего две страны мира – США и Украина. Такое решение Киева осудили даже в Верховной раде.

"Это позиция, которая бросает на Украину несмываемое пятно",

– написал в своем телеграм-канале нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. По его мнению, если уж принято решение не поддерживать никакие российские инициативы, то можно просто воздерживаться от голосования в подобных случаях, а не идти просто наперекор из принципа.

Кстати, большинство стран с традиционно русофобской позицией обычно поступают именно так, как посоветовал украинский нардеп. В частности, среди членов ООН, которые воздержались от голосования по данной российской резолюции, – Великобритания, Грузия, Молдавия, Канада, Эстония и ряд других стран.

🇺🇳 #UNGA adopted the resolution "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism & other practices that contribute to fueling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia & related intolerance".



✅ 130 votes in favour,

🤷‍♂️ 49 abstentions,

❌ 2 (🇺🇸🇺🇦) against... pic.twitter.com/qrjDqUvslJ