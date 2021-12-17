"Стране стыдно": очередная выходка Байдена возмутила американцев

"Стране стыдно": очередная выходка Байдена возмутила американцев
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Умственные способности пожилого президента оставляют желать лучшего

Американский главнокомандующий Джо Байден на регулярной основе поражает общественность бесконечным количеством досадных конфузов. У президента большие проблемы с памятью и восприятием мира. Недавно он в очередной раз забыл фамилию главы Пентагона.

Мало кто может посчитать, что главнокомандующему не так важно знать людей, которые руководят важнейшими для страны ведомствами. Так что Байден мог бы потрудиться запомнить фамилию Ллойда Остина – начальника главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. Однако глава страны с этой задачей не справился.

Скандальный конфуз произошел во время церемонии награждения медалями Почета военных, которые участвовали в спецоперациях в Афганистане и Ираке. Главнокомандующий американцев произнес традиционную речь, в которой поблагодарил военных США и высоких гостей, которые приняли участие в торжественном мероприятии.

Разумеется, среди них был Остин. К сожалению, бедолаге пришлось вытерпеть минуту, в течение которой Байден пытался вспомнить его фамилию.

"Министр… Министр… Министр Остин", – наконец-то выдавил из себя глава Америки.

В интернет-пространстве начали активно обсуждать новую оплошность президента. Некоторые американцы признались, что им очень неприятно наблюдать за такими инцидентами:

"Всей стране стыдно за него", – пишут комментаторы.

Кстати, недавно в прессе обсуждали случайный конфуз Байдена во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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"Но Путина В.В. он помнит, так как уважает его" Ну мож не уважает но поссыкивает мощно, в памперс, а по ночам и подрищивает во сне с криками: o-o-o main god!!!!
ГЧ
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И вот это существо грозит России и Китаю?! :))))
Настоящий Одессит
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Но Путина В.В. он помнит, так как уважает его. Остальная шушера ему ни к чему и особенно голубенький презик хохлостана)
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