Умственные способности пожилого президента оставляют желать лучшего

Американский главнокомандующий Джо Байден на регулярной основе поражает общественность бесконечным количеством досадных конфузов. У президента большие проблемы с памятью и восприятием мира. Недавно он в очередной раз забыл фамилию главы Пентагона.



Мало кто может посчитать, что главнокомандующему не так важно знать людей, которые руководят важнейшими для страны ведомствами. Так что Байден мог бы потрудиться запомнить фамилию Ллойда Остина – начальника главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. Однако глава страны с этой задачей не справился.

Скандальный конфуз произошел во время церемонии награждения медалями Почета военных, которые участвовали в спецоперациях в Афганистане и Ираке. Главнокомандующий американцев произнес традиционную речь, в которой поблагодарил военных США и высоких гостей, которые приняли участие в торжественном мероприятии.

Разумеется, среди них был Остин. К сожалению, бедолаге пришлось вытерпеть минуту, в течение которой Байден пытался вспомнить его фамилию.

"Министр… Министр… Министр Остин", – наконец-то выдавил из себя глава Америки.

Le bêtisier de Bidet :Le Président oublie le nom du ministre de la Défense, Lloyd Austin,Encore une fois

Au moins,Joe Biden a fini par y arriver jeudi.En mars dernier,il l'avait appelé "le type qui dirige cette entité..."alors qu'Austin se tenait juste derrière lui (video de CNN) pic.twitter.com/UD8i6gE2bO — BAN 🎖🎖🎖 (@BAN05063867) December 16, 2021

В интернет-пространстве начали активно обсуждать новую оплошность президента. Некоторые американцы признались, что им очень неприятно наблюдать за такими инцидентами:

"Всей стране стыдно за него", – пишут комментаторы.

Кстати, недавно в прессе обсуждали случайный конфуз Байдена во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.