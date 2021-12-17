Чиновников и силовиков РБ хотят перетянуть на "сторону демократии"

Белорусские оппозиционеры будут настаивать на непризнании референдума по изменению Конституции республики, который намечен на февраль 2022 года. Об этом заявила Светлана Тихановская.

По ее словам, для "демократических сил Беларуси" 2021 год был тяжелым: режим в Минске свергнуть не удалось, за решеткой остаются 929 политзаключенных. Но "энергию и единство" оппозиции удалось сохранить, поэтому на 2022 год возлагаются большие надежды.

"2022 год будет годом, когда необходимо перегруппироваться, выстроить стабильность и начать процесс демократизации",

– приводит иноагент "Радио Свободы*" слова Тихановской.

Работу планируется вести по нескольким направлениям. Во-первых, оппозиция подготовит свой план реформ и свой проект новой Конституции РБ. Во-вторых, там постараются объединить белорусов, которые были вынуждены покинуть страну. В-третьих, усилить пропаганду внутри самой Белоруссии.

"Силы демократических организаций, по словам политика, будут направлены на усиление безопасности активистов и привлечение чиновников и силовиков "на нашу сторону",

– передает издание.

На прошлой неделе в Гомеле состоялся суд над мужем Тихановской Сергеем, которого обвиняли в организации массовых беспорядков в республике и призывах к свержению власти. Его осудили на 18 лет лишения свободы. По мнению экспертов, столь суровый приговор – это сигнал белорусских властей остальным оппозиционерам.