Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Страны-участницы Европейского союза считают необходимым пролонгировать санкционные ограничения против нашего государства. По мнению парламентария Алексея Чепы, такие решения принимаются исключительно под давлением Соединенных Штатов Америки.



Представитель думского комитета по международным делам подчеркивает, что на решение Брюсселя колоссальное влияние оказала вашингтонская администрация. Данные действия направлены на некое успокоение Украины. Мол, европейское сообщество продолжает стоять на русофобских позициях и готово дальше вести санкционную войну с Россией.

Свою мысль Чепа пояснил тем, что после видеосаммита, который состоялся между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом, представители киевского режима серьезно напряглись. Ни для кого не секрет, что именно руководители Украины виноваты в наращивании конфликта на территории этого государства. Обсуждение данного вопроса на столь высоком уровне обеспокоило Киев.

Теперь же европейцы демонстрируют незалежным, что готовы продолжить агрессивную политику против Российской Федерации и поддерживают украинцев в их стремлении насолить Москве, передает телеканал "360". При этом санкционные ограничения, в первую очередь, бьют по самим европейцам. Однако для Брюсселя интересы Вашингтона давно важнее собственных.

Ранее стало известно, как жители нашей страны отреагировали на очередные санкции Европейского союза.