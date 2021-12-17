Торжественное мероприятие посетил посол РФ в Молдавии

В Тирасполе сегодня состоялась инаугурация президента Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает "Sputnik Молдова".

Торжественная церемония вступления в должность прошла в государственном театре драмы имени Аронецкой.

Красносельский принес присягу на верность народу Приднестровской Молдавской республики, текст которой подписан на трех языках – русском, молдавском и украинском.

На инаугурации присутствовал посол России в Молдавии Олег Васнецов, отмечает телеграм-канал агентства.

Напомним, 12 декабря в ПМР прошли выборы главы Республики. Победу одержал Вадим Красносельский, набрав почти 80% голосов.

Официальный Кишинев весьма нервно реагировал на приднестровский плебисцит. Так, молдавские власти не позволили ряду российских политиков принять в выборах участие в качестве наблюдателей. Пограничники их разворачивали обратно в РФ сразу из аэропорту.

Так поступили с членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, политологом Александром Бродом, правозащитницей Наталией Нарочницкой и членом общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым.

