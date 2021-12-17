Тихановская стала лауреатом европейской премии в честь "борьбы против диктатуры"

Тихановская стала лауреатом европейской премии в честь "борьбы против диктатуры"
Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Церемония награждения пройдет в мае 2022 года

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую удостоят премии имени Карла Великого. К такой же награде представили еще два символа "демократической Белоруссии" – Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Как утверждает источник, совет премии выбрал трех женщин за их мужество, борьбу за свободу, права человека и европейские ценности. 

Глава совета международной премии в Ахене Юрген Линден заявил, что лидеры оппозиционного движения являют собой "неповторимый пример" борьбы против нелегитимного режима, государственной диктатуры и репрессивных мер в отношении граждан республики.

Известно, что в ЕС премия Карла Великого вручается за вклад в европейскую интеграцию уже 72 года – лауреатами, как правило, становятся те, кто с точки зрения совета сыграл ключевую роль в объединении европейского пространства. Двумя годами ранее премию вручили секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу, еще годом ранее – французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, в 2017 году лауреатом стал британский ученый Гартон Эш.

Церемония вручения состоится в мае 2022 года в Ахене.

Напомним, Вероника Цепкало является супругой Валерия Цепкало, бывшего кандидата в президенты Белорусии. В настоящее время она находится в бегах с мужем за пределами страны, белорусские правоохранительные органы возбудили в отношении политика уголовное дело о взяточничестве.

Ранее Тихановская заявила, что оппозиция будет настаивать на непризнании референдума, который пройдет в феврале и предложит гражданам изменения в конституцию Белоруссии. В 2022 году противники Лукашенко, указала политик, должны "перегруппироваться".

Источник: Deutsche Welle ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного потока – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей