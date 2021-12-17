Церемония награждения пройдет в мае 2022 года

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую удостоят премии имени Карла Великого. К такой же награде представили еще два символа "демократической Белоруссии" – Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Как утверждает источник, совет премии выбрал трех женщин за их мужество, борьбу за свободу, права человека и европейские ценности.

Глава совета международной премии в Ахене Юрген Линден заявил, что лидеры оппозиционного движения являют собой "неповторимый пример" борьбы против нелегитимного режима, государственной диктатуры и репрессивных мер в отношении граждан республики.

Известно, что в ЕС премия Карла Великого вручается за вклад в европейскую интеграцию уже 72 года – лауреатами, как правило, становятся те, кто с точки зрения совета сыграл ключевую роль в объединении европейского пространства. Двумя годами ранее премию вручили секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу, еще годом ранее – французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, в 2017 году лауреатом стал британский ученый Гартон Эш.

Церемония вручения состоится в мае 2022 года в Ахене.

Напомним, Вероника Цепкало является супругой Валерия Цепкало, бывшего кандидата в президенты Белорусии. В настоящее время она находится в бегах с мужем за пределами страны, белорусские правоохранительные органы возбудили в отношении политика уголовное дело о взяточничестве.

Ранее Тихановская заявила, что оппозиция будет настаивать на непризнании референдума, который пройдет в феврале и предложит гражданам изменения в конституцию Белоруссии. В 2022 году противники Лукашенко, указала политик, должны "перегруппироваться".