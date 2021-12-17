Позиция Варшавы по "Северному потоку-2" приведет Европу к запредельным ценам на газ

Позиция Варшавы по "Северному потоку-2" приведет Европу к запредельным ценам на газ
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Польша одновременно требует остановить балтийский проект и просит у "Газпрома" снизить стоимость сырья

Цена газа на европейском рынке грозит дорасти до отметки в $3000 за тыс куб из-за действий Польши и ее единомышленников по ЕС в отношении газопровода "Северный поток-2". С таким прогнозом выступил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире ютуб-канала Baltnews.

Отметим, Варшава продолжает бороться против российской трубы на всех уровнях. Так, на днях премьер-министр Республики Матеуш Моравецкий после встречи с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил надежду, что "СП-2" вообще никогда не запустится.

Одновременно с этим поляки жалуются на дорогое голубое топливо и надеются на благосклонность "Газпрома". В частности, компания PGNiG еще в октябре отправила нашему монополисту письмо-просьбу о снижении стоимости сырья из-за рыночного форс-мажора.

Пикин считает, что такая двойственная позиция Польши и ее союзников в ЕС позволяет ценам на газ упорно ползти вверх. Население континента может не рассчитывать на снижение стоимости энергоносителей, пока борцы с "СП-2" в ЕС не осознают связь своих усилий с рыночной динамикой. Но, судя по всему, в коллективном Брюсселе продолжает доминировать далекое от реальности политиканство над прагматизмом.

По мнению эксперта, действия Варшавы, осложняющие сертификацию оператора "Северного потока-2", заставляют беспокоиться инвесторов и игроков топливного рынка о зимнем дефиците сырья. В результате стоимость газа может вырасти вдвое в конце зимы из-за пустых хранилищ. Отвечать за это должны сами европейцы, которые позволяют полякам влиять на реализацию энергетических проектов.

"Цена в $1500, которую мы сейчас наблюдаем, – это еще не предел. Ближе к окончанию отопительного сезона, к февралю, рынок будет тестировать уровень в $2000 за тыс кубов. Я не исключаю, что мы увидим цифру в $3000", – цитирует "Экономика сегодня" специалиста.

Пикин ожидает запредельных величин, т.к. новый газ в Европу не идет, а трейдеры вынуждены на бирже торговать сырьем по таким ценам.

Напомним, накануне стоимость топлива превышала отметку в $1700 за тыс куб., впервые скакнув на подобную планку с 6 октября. На этом фоне растут тарифы и на электроэнергию. К тому же Франция неожиданно останавливает работу двух ядерных реакторов на АЭС в Шо на длительный срок и еще продлевает остановку двух энергоблоков в Сиво. Этот энергетический удар может погрузить часть континента во мрак и холод.

Источник: Baltnews ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость337882
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Даешь 3113.
Жорж Помпеду
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Хотят и рыбку съесть ______ сесть! Не подавятся?
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