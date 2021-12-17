В Совфеде ждут от Белого дома большей ясности

Российская сторона передала Соединенным Штатам проекты договора с НАТО и Белым домом о гарантиях безопасности – речь идет о двустороннем соглашении, которое бы давало гарантии отсутствия угроз для обоих участников. В проекте документа, в частности, указывается, что Москва и Альянс подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

Член Совфеда Владимир Джабаров оценил предложения российской стороны. В рамках проекта стороны обязуются соблюдать неразмещение ракет средней и меньшей дальности в наиболее уязвимых друг для друга районах, а также иключают расширение Североатлантического альянса и присоединение к нему Незалежной.

Как считает Джабаров, Кремль добился для себя внесения в проект собственных "красных линий", а также исключения для Киева возможности вступления в ряды Североатлантического альянса – для России это уже "супер красная линия".

Другой вопрос, отметил сенатор, заключается в неопределенности поведения Запада – Альянс выразил готовность к налаживанию отношений, однако на условиях выполнения ряда пунктов со стороны Москвы. А ведь переговоры начинаются не с выдвижения условий, указал спикер. Более того, НАТО не желает и слышать, чтобы Российская Федерация обсуждала тему отношений Альянса и украинской администрации. Однако в противном случае дело так и не сдвинется с мертвой точки.

"Иначе будет постоянная конфронтация, постоянное обострение", – указал Джабаров журналистам.

Сам проект документа опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.