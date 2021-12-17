В России обозначили "супер красную линию" для Запада

В России обозначили "супер красную линию" для Запада
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Совфеде ждут от Белого дома большей ясности

Российская сторона передала Соединенным Штатам проекты договора с НАТО и Белым домом о гарантиях безопасности – речь идет о двустороннем соглашении, которое бы давало гарантии отсутствия угроз для обоих участников. В проекте документа, в частности, указывается, что Москва и Альянс подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

Член Совфеда Владимир Джабаров оценил предложения российской стороны. В рамках проекта стороны обязуются соблюдать неразмещение ракет средней и меньшей дальности в наиболее уязвимых друг для друга районах, а также иключают расширение Североатлантического альянса и присоединение к нему Незалежной. 

Как считает Джабаров, Кремль добился для себя внесения в проект собственных "красных линий", а также исключения для Киева возможности вступления в ряды Североатлантического альянса – для России это уже "супер красная линия".

Другой вопрос, отметил сенатор, заключается в неопределенности поведения Запада – Альянс выразил готовность к налаживанию отношений, однако на условиях выполнения ряда пунктов со стороны Москвы. А ведь переговоры начинаются не с выдвижения условий, указал спикер. Более того, НАТО не желает и слышать, чтобы Российская Федерация обсуждала тему отношений Альянса и украинской администрации. Однако в противном случае дело так и не сдвинется с мертвой точки.

"Иначе будет постоянная конфронтация, постоянное обострение", – указал Джабаров журналистам.  

Сам проект документа опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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смешно
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Гость337829
смешно. вы такие смешные. а ваши совфед вообще клоуны.
ждут они чего то от США. дебилы.
Панас хвалится куму.
-Мыкола!Я бул в России и москалям за Крiм отомстил!
-Да ты шо!А як?
-Я им на Красной площади насрал!
-И шо ,тобi не заарестувалы?
=Та ни...Я аккуратно...В шаровары.
вы такие смешные.
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Гость337829
смешно. вы такие смешные. а ваши совфед вообще клоуны.
ждут они чего то от США. дебилы.
В Киеве напротив общественного туалета стоят два бандеровца и беседуют: – А що то за літера “М”? – Там москалі какають! – А літера “Ж”? – Там жиди какають! – Тю, а ми де будемо? – Наша Україна, де хочемо, там і серемо…
вообще клоуны.
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Гость337829
смешно. вы такие смешные. а ваши совфед вообще клоуны.
ждут они чего то от США. дебилы.
Оорки это древние укры с Марса? Которые выкопали Чёрное море и насрали туда столько, что сероводорода в море больше, чем морской воды. Или древние укры копали не море, а сортир?
гость
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Гость337829 бандерчик, ты такой смешной гомосек, одной граблей дупло свое, порватое нигером в пендоской форме, зажал, что б кишки не выпали, а другой пытаешься на нашем сайте нам нагадить. Дебил драный это ты, петушок каклоподобный. Мы клали на пендосов и на вас уродов конченых. Вступите в наташку ну и <цензура>-да вам придет. :))) Дегенераты.
Гость337829
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смешно. вы такие смешные. а ваши совфед вообще клоуны.
ждут они чего то от США. дебилы.
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