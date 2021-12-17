От процесса выиграют все, считают в Москве

Итоговая цель интеграции Российской Федерации и Белоруссии заключается в выгоде для населения обеих стран. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России заявил, что речь идет не просто о договоренностях в рамках Союзного государства – власти обеих стран приложили массу усилий, чтобы провести сложные двусторонние переговоры. Итоговая цель заключается в пользе как для россиян, так и для белорусов, указал Песков, говоря о необходимых итогах интеграции.

Сейчас у Москвы и Минска, отметил Песков, остается масса работы, которую необходимо сделать только для начала реализации подписанных и обговоренных программ в рамках Союзного государства.

"Нам предстоит огромная работа", – отметил российский госслужащий.

После того, как процесс заработает в полном формате, и население Российской Федерации, и сами белорусы, заверил он, сразу почувствуют, что жить стало лучше.

В ходе интервью для RTVI официальный представитель Кремля заявил, что, если бы не поддержка со стороны Российской Федерации, ситуация в Белорусии была бы значительно хуже текущей – в противном случае могло дойти до реализации украинского сценария. Российская сторона, считает пресс-секретарь президента России, оказывает соседям помощь в борьбе с агрессивным отношением со стороны других государств, а также в минимизации последствий подобного поведения соседей.

Вместе с тем Песков указал, что Москва и Минск оказывают друг на друга определенное влияние. Интеграционный процесс должен развиваться органично, поэтому закрепленные на сегодняшний день результаты крайне важны – затраченные усилия не прошли впустую и пойдут на благо народам двух стран.