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Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о введении санкционных мер против нескольких представителей Великобритании, которые, по сообщениям ведомства, оказались "плотно вовлечены" в деятельность против РФ. Им в настоящее время закрыт въезд на территорию России.
Таким образом Москва ответила на введенные Великобританией летом этого года рестрикции – тогда Лондон внес в черный список нескольких сотрудников Федеральной службы безопасности, посчитав их причастными к "отравлению" российского оппозиционера Алексея Навального.
Как указала в официальном сообщении официльный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, санкции со стороны британского правительства введены под выдуманным и лишеным смысла предлогом. Лондон решил ввести персональные ограничения против граждан РФ из-за их "ответственности" к инциденту с Навальным.
В МИД также заявили, что считают жест со стороны Британии выпадом против России, подтверждающим деструктивную политику королевства в двухсторонних государственных отношениях.
Вместе с тем внешнеполитическое ведомство сообщило о вынесении ответных санкций, исходя из принципа взаимности – теперь в отношении соответствующего числа представителей королевства, вовлеченных в направленную против России деятельность, вынесены аналогичные меры.
МИД также призвал Лондон к отказу от конфронтационной политики.
Напомним, британская сторона ввела в августе санкции в отношении семерых сотрудников ФСБ, обвиняя тех в причастности к "отравлению" российского оппозиционера Алексея Навального.
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