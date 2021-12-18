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Россия официально объявила о денонсации Договора по открытому небу. О своем намерении Москва говорила еще в июне 2020 года. Сегодня, 18 декабря, РФ приостановила выполнение своих обязательств по этому документу.
В МИД РФ отмечали, что Вашингтон, а также его партнеры постоянно нарушали положения документа, однако Москва старалась сохранить в рабочем виде это соглашение. В России выражали сожаление о том, что приходится покидать столь важный договор.
В 2020-м США заявили о выходе из ДОН. Американцы обвиняли нашу страну в том, что ограничиваются полеты около Калининграда и над Чечней. В России с обвинениями США были не согласны и указывали на то, что Вашингтон сам не дает проводить наблюдательные полеты над Гавайскими островами.
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