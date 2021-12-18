После Стамбула – в Москву: депутат Рады о бегстве Порошенко

После Стамбула – в Москву: депутат Рады о бегстве Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
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Бывший президент Украины покинул страну после попытки вызова на допрос

Как стало известно накануне поздно вечером, Петр Порошенко сбежал с Украины после того, как следователи ГБР попытались вручить ему повестку о вызове на допрос. Дело, как сообщают СМИ, касается поставок угля из Донбасса, к организации которых причастен бывший президент.

Официально партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила в своем Фейсбуке, что политик улетел в Турцию, а затем отправится в Польшу. Дипломатический тур, заверили в партии, был заранее спланирован. Однако в это заявление, судя по всему, поверили не все. Так, депутат Рады от оппозиционной партии Виктора Медведчука Ренат Кузьмин предположил, почему Порошенко спешно улетел и куда он может направиться.

Парламентарий ранее писал в соцсети о деле Медведчука. Напомним, политику продлили домашний арест. Кузьмин заявил, что дело намеренно затянули, апелляцию подали вовремя, но адвокатам отказали – мол, сроки истекли. На фоне развернувшейся в стране борьбы власти с оппозицией депутат предположил, что официальный Киев попытается отвлечь внимание от этого скандала. Возможно, устроят на Донбассе провокацию либо "объявят подозрение Порошенко". После этого поста экс-глава Незалежной покинул страну.

Кузьмин это совпадение прокомментировал ехидно.

"Порошенко, похоже, прочёл мой пост и быстро рванул в аэропорт", – написал он немного позже.

"Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?"

– задался он вопросом.

Ранее Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и устроил настоящий спектакль.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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