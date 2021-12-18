Дома бывшему военнослужащему светит тюрьма за "двойную игру"

25-летний Эмиль Чечко, сбежавший из Польши, дал интервью, вызвавшее резкую реакцию у официальной Варшавы. Дезертир сообщил, что отказался от службы в армии страны, где власти проводят жесточайшую политику в отношении мигрантов.

Изначально польские власти признали солдата погибшим, затем – пропавшим без вести. За какие-то сутки бывший военнослужащий перекочевал из дебоширов и наркоманов – теперь он считается дома предателем. Сам Чечко уверен, что Варшава неумело пытается замять дело: никто изначально не посмел сообщить, что военнослужащий совершил бегство и рассказал о случившемся врагам. Единственное, что теперь остается сделать – вылепить из Чечко аморальную личность.

Эмиль дезертировал из 11-го мазурского артполка и перебежал границу, оказавшись в Белоруссии. 25-летний военнослужащий отказался участвовать в преступлениях, устраиваемых польской армией в отношении нелегалов. Чечко сообщил, что военнослужащие ловили одиночек, вывозя в лес, а затем выкапывали для несчастного яму.

"Просто брали солдата, поили его и говорили кого-нибудь убить. Мне трудно сказать, сколько таких могил. Я был только одним солдатом. Туда просто нужно наведаться Красному Кресту и заняться этими расследованиями", – высказался Эмиль.

Чечко заявил, что не помнит такого случая, когда мигрантов не приходилось убивать – одному при нем выстрелили прямо в голову.

Министерство обороны Польши постоянно выдвигало новые версии. Итог уже озвучили, назвав беглого солдата двойным агентом. Оперкомандующий польскими ВС Томаш Пиотровски заявил, что Чечко решил бежать, так как понял, что офицерский состав заметил "двойную игру" подчиненного.

По словам Пиотровски, офицеры помогали Чечко чем могли – давали возможность работать, учили и развивали как могли. Эмиль оказался прилежным солдатом, однако вдруг предал Родину. Дома ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По мнению журналистов, для Польши маховик лишь только начинает раскручиваться – даже частичное подтверждение информации, выданной перебежчиком Минску, грозит Варшаве катастрофичными моральными потерями.