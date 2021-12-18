Парламентарий раскрыл журналистам генетический код исконных жителей Незалежной

Народный депутат Украины, представитель "Слуги народа" Николай Тищенко назвал формулу определения истинного жителя Незалежной. Парламентарий уверен, что украинца по крови определить нетрудно – достаточно узнать, как человек относится к салу.

Ресторатор заявил, что обожает сало, так как генетически относится к украинцам. И всех проверяет на любовь к этому народному лакомству.

"Если ты сало не ешь – ты не украинец", – уверенно заявил Тищенко, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Верховной рады.

Украинский нардеп, отмечает "Страна.ua", приобретает любимое сало всегда на Бессарабском рынке – он считается в Киеве одним из самых дорогих. При этом парламентарий признался, что не увидел никакого подорожания цен на продукты – он уверен, что килограмм гречневой крупы легко купить за 12 гривен (около 32 рублей – прим. ред.). Для представителя "Слуги народа" стоимость продуктов остается на прежнем уровне – в месяц на семью уходит до 12 тыс. гривен. Ежемесячная сумма трат депутата на любимое сало неизвестна.

В сентябре Тищенко оказался в числе агрессивных лиц, устроивших в здании украинского парламента драку после обсуждения дела о "вагнеровцах": один из депутатов неоднозначно высказался о президенте страны Владимире Зеленском, заявив, что глава государства превращает страну в мафию. Тищенко не смог простить коллеге задетое достоинство своего патрона и набросился на обидчика с кулаками, отняв у того микрофон и попытавшись вышвырнуть с трибуны.