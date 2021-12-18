Неясно, заработает ли когда-нибудь газовая магистраль

Члены нового правительства Германии продолжают знакомить публику с собой и своими взглядами, давая журналистам интервью. Многие затрагивают вопрос отношений Берлина и Москвы. Не обошел стороной антироссийскую истерию и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Чиновник, член партии "Зеленые", поговорил с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявив, что "Северный поток – 2" оказался геополитической ошибкой. Трубу, сетует политик, хотели лишь Берлин и Вена, тогда как все остальные страны ЕС не желали воплощения в жизнь этого проекта.

Теперь же никто не знает, будет ли газовая магистраль когда-нибудь качать газ в Европу. Решение, по мнению Хабека, не может противоречить правовым нормам ЕС и Германии. Вице-канцлер указал на то, что важнейшее требование Россия проигнорировала. Транспортировщиком газа по трубе не может быть компания-добытчик сырья.

Также Хабек предупредил Москву о настоящей головной боли. "Северный поток – 2" не заработает в случае, если Россия захочет оттяпать кусок Украины. При таком развитии сценария думать над мерами не получится, придется действовать жестко, объясняет политик.

Сейчас компания-оператор Nord Stream 2 работает над вопросом создания новой компании, которая бы отвечала за транспортировку голубого топлива по территории ФРГ.



Хабек уже высказывался негативно в сторону газопровода, отказавшись считать "Северный поток – 2" коммерческим проектом. Тогда представитель "Зеленых" еще был лишь кандидатом на пост заместителя главы бундестага.