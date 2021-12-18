Вице-канцлер Германии счел "Северный поток - 2" геополитической ошибкой Берлина и Вены

Вице-канцлер Германии счел "Северный поток - 2" геополитической ошибкой Берлина и Вены
Роберт Хабек. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com/
Неясно, заработает ли когда-нибудь газовая магистраль

Члены нового правительства Германии продолжают знакомить публику с собой и своими взглядами, давая журналистам интервью. Многие затрагивают вопрос отношений Берлина и Москвы. Не обошел стороной антироссийскую истерию и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Чиновник, член партии "Зеленые", поговорил с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявив, что "Северный поток – 2" оказался геополитической ошибкой. Трубу, сетует политик, хотели лишь Берлин и Вена, тогда как все остальные страны ЕС не желали воплощения в жизнь этого проекта. 

Теперь же никто не знает, будет ли газовая магистраль когда-нибудь качать газ в Европу. Решение, по мнению Хабека, не может противоречить правовым нормам ЕС и Германии. Вице-канцлер указал на то, что важнейшее требование Россия проигнорировала. Транспортировщиком газа по трубе не может быть компания-добытчик сырья. 

Также Хабек предупредил Москву о настоящей головной боли. "Северный поток – 2" не заработает в случае, если Россия захочет оттяпать кусок Украины. При таком развитии сценария думать над мерами не получится, придется действовать жестко, объясняет политик. 

Сейчас компания-оператор Nord Stream 2 работает над вопросом создания новой компании, которая бы отвечала за транспортировку голубого топлива по территории ФРГ.  

Хабек уже высказывался негативно в сторону газопровода, отказавшись считать "Северный поток – 2" коммерческим проектом. Тогда представитель "Зеленых" еще был лишь кандидатом на пост заместителя главы бундестага. 

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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