Аппарат президента придерживается другой точки зрения

Администрация молдавского лидера Майи Санду не объяляла посла Российской Федерации Олега Васнецов персоной нон грата и не обращалась с соответствующей инициативой. Аппарат главы республики не разделяет по этому поводу позицию одного из чиновников, призвавшего официальный Кишинев к подобным мерам в отношении дипломата, заявила журналистам советник Санду Сорина Штефырца.

Ранее Ион Гузун, глава комиссии по вопросам помилования в администрации главы государства, заявил, что представителя российской дипломатической миссии необходимо объявить персоной нон грата – чиновника задело, что Васнецов принимал участтие в инаугурации приднестровского лидера Вадима Красносельского. На своей странице в социальных сетях Гузун заявил о необходимости в выдворить посла.

Позднее ситуацию прокомментировали в администрации Санду, заявив для РИА "Новости", что госслужащий выразил лишь собственное мнение, не соответствующее официальной позиции администрации президента.

Как отмечает источник, молдавские власти заранее заявили о своем непризнании выборов в Приднестровье. Церемония инаугурации главы республики прошла 17 декабря – по сообщениям Deschide.md, на мероприятии присутствовал и посол Российской Федерации в Молдавии. Официальный Кишинев заявил, что считает выборы в непризнанной республике нелегитимными, призвав международное сообщество отказаться от указанного процесса.

Ранее в парламенте Молдавии прокомментировали инцидент с задержанием военкора Семена Пегова – правоохранительные органы устроили проверку и обыск российскому журналисту. Известно, что Кишинев также отказался пускать на территорию Молдовы нескольких политологов из России.