Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Российская Федерация может потребовать невступление официального Киева в состав Североатлантического альянса, чтобы обеспечить себе нечто "меньшее".
Маляр полагает, что российская сторона пытается, выставляя обширные требования, выиграть пресловутое "меньшее" путем усложнения переговорных процессов и выведения Запада из равновесия.
Вступление Украины в НАТО, сообщила чиновница – не просто желание, но государственный курс, закрепленный на конституционном уровне. Киев не собирается отказываться от евроатлантических устремлений – президенту России, по словам Маляр, это прекрасно известно. Именно поэтому Владимир Путин "усложняет переговорный процесс".
Госслужащая не смогла ответить на вопрос, что именно пытается выиграть Москва подобными "усложнениями" – чиновница заявила, что это должен объяснить уже Кремль.
Вместе с тем Маляр считает, что членство Украины в Альянсе покажется кому-то туманной перспективой, однако Киев должен использовать любой шанс – реалии полны постоянных неожиданностей в виде меняющейся геополитической обстановки. В мировой политике, уверена замминистра обороны, в любой момент может появить "черный лебедь", который изменит баланс сил.
"Наша задача – быть каждый день готовыми к тому, что этот шанс появится завтра. Мы должны быть готовы", – высказалась Маляр.
Таким образом в Министерстве обороны Украины оценили проект договора о гарантиях безопасности, составленным российским МИД – в двустороннем соглашении, предлагаемым коллегам, Кремль и Белый дом обязуются гарантировать друг другу отсутствие угроз и ненаступление, а также неприсоединение Украины к НАТО.
Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне
Брюссель давно не является самостоятельным игроком