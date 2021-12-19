"Это грандиозно": глава МИД Украины порадовался "ядерному варианту" санкций Запада против России

"Это грандиозно": глава МИД Украины порадовался "ядерному варианту" санкций Запада против России
Дмитрий Кулеба. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве раскрыли детали неофициальных бесед с иностранными чиновниками

В последнее время на Западе то и дело говорят о самых жестких санкциях, которые могут быть приняты в случае "нападения" России на Украину. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба сообщил, что США и Европа обсуждают "ядерный вариант" ограничений.

Министр уточнил, что узнал об этом из непротокольных бесед с иностранными чиновниками. Речь идет об отключении России от международной платежной системы SWIFT. 

"Это было бы грандиозно", – радуется Кулеба в разговоре с Washington Post.

Также министр Украины потребовал от Запада заранее сообщить России, какие меры они намерены принять в случае плохого сценария развития ситуации. Кулеба переживает, что из-за того, что Вашингтон и коллективный Брюссель не дают конкретики в этом вопросе Москва может решить, что никаких последствий в случае "наступления" не последует. Глава МИД Украины не хочет, чтобы в России подумали, что Киев занят "пустой болтовней". При этом Кулеба призвал Вашингтон и Лондон действовать в вопросе рестрикций против Москвы более самостоятельно. Он полагает, что Европа может принять мягкий вариант санкций. 

В России уже не раз отмечали, что никто не собирается нападать на Украину. А перемещение войск на своей территории – это дело государства. 

Впрочем, эксперты полагают, что Европа вряд ли пойдет на столь радикальный шаг. Ведь в случае отключения России от системы SWIFT больше пострадают сами европейцы. 

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей