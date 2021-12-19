Эксперт назвал условие, при котором Байден решится ввести ограничительные меры

Бывший советник экс-главы США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм оценил вероятность введения "адских санкций", которыми ранее Вашингтон пригрозил Москве.



По мнению политолога, нынешний президент Штатов Джо Байден ведет достаточно мягкую санкционную политику в отношении России. Эксперт напомнил, что все действия в 2021 году в сфере ограничительных мер сложно назвать жесткими. Кроме того, санкции, которые ввели весной, "касались проблем, существовавших при Трампе и даже при Обаме". Речь идет о разбирательствах по поводу "вмешательства" РФ в выборы.

Высказался политолог и о мерах по делу блогера Алексея Навального. По его словам, они были настолько мягкими, что их можно назвать противоречащими санкционному законодательству США.

Грэм заявил, что есть лишь одно условие, при котором Байден, не желающий осложнять отношения с РФ, все же решится ввести "адские санкции". Произойдет это в случае вторжения нашей страны на Украину.

Ранее пресловутые санкции прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Подробности – в нашем материале.