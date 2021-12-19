Одним словом тут не ограничиться, заявил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что противники вакцинации от коронавирусной инфекции – "опасные дураки". Пресс-секретарь президента Российской Федерации уточнил, отвечая на вопрос журналистки, что не может подобрать одно слово для тех, кто придерживается "антипрививочных" взглядов.

В ходе интервью для Наили Аскер-заде российский госслужащий заявил, что таким образом относится к той категории людей, которые выступают агитаторами в антипрививочных кампаниях. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в мире, как и в России в частности, по-прежнему наблюдается высокий уровень смертности, связанной с COVID-19. Тревожна ситуация и в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.

Официальный представитель Кремля считает, что в настоящее время самой главной головной болью для президента России Владимира Путина остается высокий уровень летальных исходов из-за коронавируса.

"Это трагедия", – добавил Песков, отвечая на вопрос Аскер-заде о реакции российского лидера на ежедневные сводки по количеству смертей.

Госслужащий также отметил, что даже в администрации президента выявлены смерти, вызванные осложнениями на фоне коронавируса. В аппарате работает немало представителей молодого поколения. Многих стараются переводить на удаленный формат работы. Однако находятся и те, кто не желает прививаться.

"Мы их убеждаем, они видят... тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, у нас тоже умирают. У наших сотрудников погибают родственники", – высказался Песков о непростой ситуации.

Пресс-секретарь президента сообщил, что вокруг Путина работает команда специалистов, обеспечивающих его безопасность с эпидемиологической точки зрения. На вопрос о том, каков сценарий действий у властей в случае заражения самого Путина, Песков ответил, что главу государства никто не заразит.