Российский дипломат ответил желающим остановки "Северного потока – 2" полякам

Российский дипломат ответил желающим остановки "Северного потока – 2" полякам
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Решать судьбу газопровода будет не Варшава

На призыв польского премьера Матеуша Моравецкого остановить "Северный поток – 2" ответил посол РФ в стране Сергей Андреев. Дипломат указал, что не Польше принимать решения о судьбе российского газопровода, отмечает "Общественная служба новостей". В беседе со СМИ Андреев удивился требованиям Моравецкого начать в отношении "Газпрома" антимонопольное расследование. Он подчеркнул, что обвинения несостоятельны.

Напомнил Андреев и о том, что Польша замешана в политизации сотрудничества в газовой сфере между нашей страной и Евросоюзом. Между тем "Газпром" является наиболее выгодным поставщиком газа для поляков, передает РИА ФАН.

Напомним, на днях Моравецкий переговорил с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. В беседе он заявил, что не теряет надежды на остановку "Северного потока -2". Тем временем эксперты делают неутешительные прогнозы для Европы на фоне позиции Польши. Борьба Варшавы с запуском российского газопровода может обернуться чрезвычайно высокими ценами на голубое топливо для европейских стран.

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей