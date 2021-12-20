Решать судьбу газопровода будет не Варшава

На призыв польского премьера Матеуша Моравецкого остановить "Северный поток – 2" ответил посол РФ в стране Сергей Андреев. Дипломат указал, что не Польше принимать решения о судьбе российского газопровода, отмечает "Общественная служба новостей". В беседе со СМИ Андреев удивился требованиям Моравецкого начать в отношении "Газпрома" антимонопольное расследование. Он подчеркнул, что обвинения несостоятельны.



Напомнил Андреев и о том, что Польша замешана в политизации сотрудничества в газовой сфере между нашей страной и Евросоюзом. Между тем "Газпром" является наиболее выгодным поставщиком газа для поляков, передает РИА ФАН.

Напомним, на днях Моравецкий переговорил с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. В беседе он заявил, что не теряет надежды на остановку "Северного потока -2". Тем временем эксперты делают неутешительные прогнозы для Европы на фоне позиции Польши. Борьба Варшавы с запуском российского газопровода может обернуться чрезвычайно высокими ценами на голубое топливо для европейских стран.