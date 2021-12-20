Чтобы убедить Евросоюз усилить антироссийские санкции, Соединенные Штаты могут организовать любые провокации

Вашингтон и Киев намеренно подогревают истерию вокруг гипотетической подготовки Москвы к "вторжению на Украину", чтобы добиться от европейских союзников выгодной им реакции. В этом убежден эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его мнению, сейчас весьма вероятны новые провокации, целью которых будет заставить Европу отказаться от сотрудничества с РФ.

Сейчас США давят на ЕС, заставляя усиливать антироссийские санкции в качестве, так сказать, превентивной меры против "военной агрессии". Однако европейцы сопротивляются и дают понять, что на этот раз не хотят слепо следовать за заокеанским партнером. В результате антироссийская риторика в связи с ситуацией вокруг Украины только усиливается.

По оценке Андрея Кошкина, ситуация очень напоминает 2014-й год, когда страны ЕС всеми силами старались дистанцироваться от внутриукраинской ситуации. Тогда очень удачно случился инцидент с малайзийским "Боингом" МН17. После крушения авиалайнера Вашингтон и Киев моментально обвинили ополченцев Донбасса в терроризме, и Брюсселю уже пришлось реагировать на это соответствующим образом, вводя санкции и против поддержавшей республики Донбасса России.

"В прошлый раз сбили "Боинг" MH17. И сейчас нужно опасаться подобных провокаций. Они последуют, чтобы убедить весь ЕС и все западное сообщество, что РФ – агрессор",

– высказался эксперт в комментарии "ПолитРоссии".

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал, что на нового канцлера Германии Олафа Шольца оказывают давление, чтобы он согласился н поставку Украине вооружений по линии НАТО.