Россия готова немедленно приступить к переговорам

Москва не позволит Вашингтону затянуть вопрос с предоставлением России гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник, 20 декабря.

По словам дипломата, на Западе в курсе российских озабоченностей, но там пытаются перевести обсуждение этой проблемы в вялотекущий режим. Однако Москва на это не согласна. Ей нужен четкий ответ срочно, поскольку ситуация не терпит отлагательств.

"Ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. (…) Мы не можем медлить",

– подчеркнул Рябков, отметив, что российская сторона уже готова приступить к переговорам, передает РИА "Новости".

Высокопоставленный представитель МИД РФ дал понять, что продвижения по двусторонней повестке Россия – США не предвидится, если американская сторона не начнет предметный диалог по вопросу безопасности. Но пока Белый дом не делает никаких шагов, даже чтобы разрешить визовый кризис.

Ранее стало известно, что РФ передала США и НАТО проекты документов, в которых гарантируется безопасность России. В том числе там содержится юридическое обязательство нерасширения Североатлантического альянса на территорию Украины, уточняет телеканал "360".

В Вашингтоне подтвердили, что ознакомились с документом, но сочли часть предложений неприемлемыми. В Киеве, в свою очередь, заявили, что Москва пытается усложнить ему переговорный процесс по вступлению в НАТО, но отступать от своего намерения стать членом западного военного блока Украина не намерена.