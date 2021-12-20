Москва потребовала от Вашингтона срочного ответа по гарантиям безопасности

Москва потребовала от Вашингтона срочного ответа по гарантиям безопасности
Фото: Rod Lamkey - Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Россия готова немедленно приступить к переговорам

Москва не позволит Вашингтону затянуть вопрос с предоставлением России гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник, 20 декабря.

По словам дипломата, на Западе в курсе российских озабоченностей, но там пытаются перевести обсуждение этой проблемы в вялотекущий режим. Однако Москва на это не согласна. Ей нужен четкий ответ срочно, поскольку ситуация не терпит отлагательств.

"Ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. (…) Мы не можем медлить",

– подчеркнул Рябков, отметив, что российская сторона уже готова приступить к переговорам, передает РИА "Новости".

Высокопоставленный представитель МИД РФ дал понять, что продвижения по двусторонней повестке Россия – США не предвидится, если американская сторона не начнет предметный диалог по вопросу безопасности. Но пока Белый дом не делает никаких шагов, даже чтобы разрешить визовый кризис.

Ранее стало известно, что РФ передала США и НАТО проекты документов, в которых гарантируется безопасность России. В том числе там содержится юридическое обязательство нерасширения Североатлантического альянса на территорию Украины, уточняет телеканал "360".

В Вашингтоне подтвердили, что ознакомились с документом, но сочли часть предложений неприемлемыми. В Киеве, в свою очередь, заявили, что Москва пытается усложнить ему переговорный процесс по вступлению в НАТО, но отступать от своего намерения стать членом западного военного блока Украина не намерена.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Что больше всего угнетает Путина: заявление Пескова

Ситуацию назвали трагической

В Польше захотели расстрелять сбежавшего в Белоруссию солдата

Военного назвали преступником

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей