В интернете объявлена охота на авторов анонимных телеграм-каналов

За сведения об известных "разоблачителях" обещана награда

Время анонимных вбросов в информационное пространство уходит в прошлое. В Сети объявлен конкурс по разоблачению так называемых "разоблачителей" – авторов известных телеграм-каналов, которые безнаказанно публикуют любую непроверенную информацию, лишь бы привлечь внимание аудитории и заработать на хайпе.

Вознаграждение от 1 до 5 тысяч долларов обещано людям, предоставившим доказательства причастности конкретных лиц к публикациям таких анонимных телеграм-каналов как "Компромат под скрепкой", "Компромат Групп", "Инфобомба", "Четвертая служба", "Надзорная" и PZDC. Эти платформы прославились тем, что пишут неприглядные истории о государственных служащих, крупных бизнесменах, госкомпаниях. Потом ожидаемо оказываются, что написанное не соответствует действительности, однако осадочек, как говорится, остался – репутация в глазах общества испорчена.

Вести борьбу с авторами таких публикаций в правом поле довольно сложно: они используют поддельные ip-адреса, скрывают свои имена и имена заказчиков – ведь не секрет, что подобные публикации хорошо оплачиваются. Однако найти управу можно и на таких дельцов, ведь, естественно, есть люди, владеющие информацией, кто есть кто, или способные это выяснить.

Именно на таких "осведомленных", в том числе на бывших сотрудников этих телеграм-каналов рассчитывают организаторы конкурса. Денег на вознаграждение им не жаль, ведь "чек" за восстановление испорченной репутации составляет порядка 100 тысяч рублей, пишут "Дни.ру".

Кто стоит за этим конкурсом, неизвестно. Не исключено, это разозлившийся бизнесмен, которому подпортили жизнь конкуренты, оплатившие услуги таких нечистоплотных владельцев распиаренных "телег".

"Вряд ли за проведением конкурса стоит государство. Если бы это было оно – был бы использован совсем другой механизм. Быстрый и эффективный. В качестве простого примера – действие администрации Байдена по итогам акции у Капитолия, когда целую соцсеть снесли. Без второго слова. Вы думаете, Роскомнадзор так не сможет, если очень нужно? Скорее, эти каналы доят коммерсов (средних и крупных). Но у любого терпения есть предел,

– считает политолог Армен Гаспарян. Он отмечает, кстати, что публикации, на которых зарабатывают такие анонимные телеграм-каналы, на "разоблачения" даже не тянут. Так, одни намеки и конспирологические теории, но для вымогательства порой хватало и подобной писанины.

Вообще, анонимность в интернете – это большой соблазн, перед которым многие не способны устоять, поверив в собственную безнаказанность. Вот и возникают многочисленные ресурсы-помойки с большой аудиторией. Еще бы – ведь они позиционируют себя, как глас народа, поэтому им верят больше, чем официальным изданиям или даже телеграм-каналам, автор которых не прячется трусливо за псевдонимом.

Так что нынешний конкурс по деанонимизации – этакая чистка авгиевых конюшен "Телеграма", считает политолог Алексей Мухин. Пора выводить на чистую воду писак, зарабатывающих на жизнь инфоакциями.

"Писания как правило у них чернушные, бизнес-схема тоже – полить помоями платежеспособных госруководителей и крупные госкомпании и вымогать копейку за удаление клеветы. К сожалению, иногда работает. Но ничто не вечно под луной – на любых гопников найдётся свой омоновец",

– предупреждает в своем ТГ-канале Мухин.

При этом любопытно, что недавно парламентарий Государственной думы Олег Матвейчев сообщил, что в дискредитации представителей властных структур задействовано до 80 тысяч украинских интернет-ботов. Также небезынтересным является тот факт, что после объявления конкурса на платформу было совершено несколько мощных дос-атак.

Учитывая размах бизнеса проплаченных телеграм-каналов, цель конкурса наверняка будет достигнута, награды найдут своих героев и, возможно, скоро будет объявлено вознаграждение за головы других "анонимусов".