В Берлине вспомнили, что американские партнеры далеко, а Москва - близко

Власти ФРГ говорят правильные вещи, но их слова расходятся с делом. В частности, они заявляют о поддержке суверенитета Украины, но при этом блокируют ей поставки вооружений из стран НАТО. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.

Приход к власти в ФРГ социал-демократов во главе с канцлером Олафом Шольцем только усугубит сложившуюся ситуацию в отношении России, поскольку "Северный потоки" – это "любимые проекты СДПГ". С запуском в эксплуатацию "Северного потока-2" Москве, по мнению издания, "станет проще шантажировать Киев", а Шольц ничего не сможет сделать.

"У него связаны руки, ведь у Социал-демократической партии Германии, в которую он входит, свое особое представление о том, как нужно вести себя с главой Кремля Владимиром Путиным",

– сетуют авторы статьи. Они припоминают и то, как экс-канцлер Герхард Шредер лоббировал интересы Москвы на геополитической арене, и как "новая звезда СДПГ" Мануэла Швезиг добивается запуска второго российского газопровода, и как глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призывает снизить агрессивность риторики в общении с Россией, чтобы остановить эскалацию напряженности.

Издание приходит к выводу, что Берлин все больше склоняется к мысли, когда-то провозглашенной еще одним немецким социал-демократом Эгоном Баром, о том, что "между Германией и США пролегает океан, а Россия – совсем рядом". Однако авторы статьи сомневаются, что столь мягкий курс уместен в общении с Москвой.

Ранее немецкий политолог Александ Рар высказался, что некие силы заставляют правительство Германии согласиться на поставки оружия Украине.