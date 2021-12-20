Бывшему лидеру нации припомнили уголь с территории мятежного Донбасса

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об сообщил руководитель Центрального штаба партии "Евросолидарность", экс-глава СНБО Александр Турчинов в ходе сегодняшнего брифинга.

Причем, подчеркнул "кровавый пастор", "пидозру" Петру Алексеевичу подписала не генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая на неделю улетела в командировку в США, а ее заместитель Алексей Симоненко, передает "Страна.ua".

Подозрение касается дела о поставках угля с неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

Сам пан Порошенко сейчас находится за границей, куда он сбежал 17 декабря во время попытки сотрудников ГБР вручить политику повестку по "делу об угольной госизмене". "Шоколадный король" при этом ругался традиционным русским матом.

Позже в понедельник, 20 декабря, соратники бывшего лидера нации обвинили во всем происходящем действующего президента страны Владимира Зеленского и напомнили о "российской угрозе".

