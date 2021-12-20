В Сербии объяснили Западу "правила общения" с Путиным

В Сербии объяснили Западу "правила общения" с Путиным
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политика угроз и санкций в отношении России не приносят результатов

Западным странам конфронтация с Россией приносит больше проблем, чем диалог с ней. Об этом колумнист Боян Билбия написал в статье для сербского журнала "Печат".

Он считает, что западникам нужно либо разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, либо драться.

"Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", – указал автор.

По его мнению, сегодня зарубежные страны только начинают учиться грамотно взаимодействовать с Москвой, но уже некоторые достигают желаемых результатов. В качестве положительного примера он привел последние переговоры, которые состоялись между Путиным и его коллегой из США Джо Байденом 7 декабря по видеосвязи.

"Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", – отметил обозреватель.

Автор подчеркнул, что российский лидер во время беседы с хозяином Белого дома преследовал реальные и практические цели.

Напомним, после онлайн-саммита Белый дом сообщал, что Байден выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях Москвы и Киева. Он призвал РФ к дипломатическому урегулированию и предупредил о коллективном ответе Запада в случае военного конфликта.

В свою очередь, Путин напомнил Вашингтону о том, что власти Украины саботирует выполнение Минских соглашений по Донбассу. Также он обозначил красные линии, которые существуют для России в вопросе ее безопасности, а именно расширение НАТО на восточном фланге Европы и размещение в Незалежной и в сопредельных с РФ государствах наступательных вооружений.

В конце прошлой недели МИД России опубликовал конкретные предложения, касательно мер обеспечения безопасности нашей страны и членов альянса. В Вашингтоне буквально сразу ответили, что ряд пунктов проекта соглашения Штаты считают неприемлемыми. Сегодня же глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт объявила, что у Москвы нет права диктовать натовцам нормы поведения. Одновременно она сообщила, что блок в ближайшее время начнет рассмотрение российских предложений.

Источник: "Печат" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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