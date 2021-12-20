Зеленского напугало предложение Лукашенко разместить в Белоруссии ядерные силы России

Зеленского напугало предложение Лукашенко разместить в Белоруссии ядерные силы России
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Президент Украины попросил "не играться" с подобными вещами

Лидер украинцев Владимир Зеленский отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко, который предложил России разместить на территории его государства ядерный арсенал. Главу Незалежной такая перспектива не обрадовала.

Зеленский счел разговоры о "миграции" российского ядерного оружия "угрозами". По его словам, Киев не раз слышал сообщения о размещении подобного рода военной силы в Крыму. 

Также Зеленский добавил, что если Россия пойдет на такой шаг, то на Украине узнают, где находятся часть ядерных сил соседки.  

Напомним, Лукашенко не исключил такого развития сценария, если США разместят свое ядерное оружие где-нибудь в Польше. В России заявление батьки назвали предостережением Западу. Если США решится, то РФ придется как-то ответить. 

Впрочем, эксперты полагают, что Москва откажется поставить в Минск ядерный арсенал. Подобной надобности даже на фоне угроз НАТО нет. Тем более, что бы Лукашенко не говорил, это потребует больших финансовых затрат на обеспечение нормального функционирования инфраструктуры. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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