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Взаимоотношения западных государств с Российской Федерацией сейчас оставляют желать лучшего. Однако все чаще раздаются голоса европейских политиков, которые настаивают на налаживании диалога с Москвой. За такими государственными деятелями – будущее, уверен известный политолог Алексей Мартынов.
Эксперт прокомментировал заявление руководительницы французского Минобороны Флоранс Парли о том, что западным государствам пора пойти на открытый диалог с Россией. Француженка также подчеркнула, что нельзя допустить возвращение к холодной войне.
Мартынов отметил, что "умные люди" готовы трезво оценивать происходящее и постараются приложить все усилия для стабилизации ситуации на международной арене. Никто из серьезных политиков не заинтересован в развязывании конфликта с нашей страной, передает слова эксперта издание "Свободная пресса". Действия провокаторов-русофобов уже порядком надоели многим европейским деятелям.
К слову, недавно известный американский политолог заявил, что Европа станет только лучше от "вторжения" России.
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