Москва ответила Берлину на высылку российских дипломатов

Москва ответила Берлину на высылку российских дипломатов
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Посла ФРГ в столице вызвали в МИД РФ

Россия не оставила без ответа недружественный шаг Германии. В ответ на высылку двух отечественных дипломатов из Берлина Москва отправляет домой так же двоих немецких сотрудников посольства ФРГ в нашей столице. 

Как сообщили в МИД РФ, в ведомство сегодня, 20 декабря, вызвали посла Германии в России. Дипломату выразили протест в связи с недружественным шагом Берлина. 

Напомним, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата из-за обвинения россиянину Вадиму Соколову в убийстве одного из бывших лидеров террористических банд на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили. 

Послу также сообщили, что Россия отвергает все необоснованные и голословные обвинения, что государственные структуры были причастны к этому преступлению. 

Гособвинение просило Соколову пожизненное заключение за убийство  Хангошвили. В Германии также говорили о том, что обладают достаточными доказательствами причастности российских госслужб к инциденту. 

Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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