Президент Украины потребовал больше санкций

Владимир Зеленский, лидер украинцев, выступил сегодня, 20 декабря, с большой речью перед журналистами. Президент Незалежной призвал Запад вводить против России превентивные санкции. Однако в какой-то момент оговорился.

Зеленский заявил, что не понимает западных чиновников, которые говорят об ограничительных мерах против Москвы, которые могут быть введены, после "нападения" на Киев. Глава Украины не понял, почему Запад собирается сделать такой шаг "потом", для кого будут приняты рестрикции.

Зеленский не верит, что президент РФ Владимир Путин "сделает шаг назад" после того, как Запад объявит о санкциях.

"Поэтому считаю, что наоборот нужны мощные примитивные… превентивные вещи", – оговорился президент Украины, добавив, что нужны серьезные меры до "нападения", чтобы у Москвы не было даже мысли о "вторжении".

Ольга Скабеева, посмотрев выступление Зеленского, посмеялась, иронично отметив, что, конечно, разницы между "примитивными" и "превентивными" санкциями нет. Ведь главное, юморит телеведущая, необходимо больше рестрикций, чтобы "Путин не нападал".

"Л-логика", – завершила свою шутку звезда программы "60 минут".

Также Зеленский в своей речи высказался об идее разместить в Белоруссии ядерный арсенал России.