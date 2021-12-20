Журналист предостерег Запад о повторения Карибского кризиса

В случае, если Запад продолжит втягивать Украину в Североатлантический блок или вознамерится разместить на ее территории наступательное вооружение, Россия вынуждена будет жестко ответить. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев в интервью британской BBC.

Телеведущий предостерег западников от повторения Карибского кризиса в ситуации с Незалежной.

"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США", – цитирует "Sputnik Азербайджан" Киселева.

Телеведущий подчеркнул, что у России есть такая военно-техническая возможность, благодаря созданному у нас гиперзвуковому оружию. По его словам, российские ракеты будут обладать таким же подлетным временем, как американские или британские ракеты с украинской территории до РФ.

"Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем", – заметил Киселев.

Он считает, что Москва на все 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. И это будет выбор западников, в самой же РФ не хотят подобного развития событий.