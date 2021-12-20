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В случае, если Запад продолжит втягивать Украину в Североатлантический блок или вознамерится разместить на ее территории наступательное вооружение, Россия вынуждена будет жестко ответить. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев в интервью британской BBC.
Телеведущий предостерег западников от повторения Карибского кризиса в ситуации с Незалежной.
"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США", – цитирует "Sputnik Азербайджан" Киселева.
Телеведущий подчеркнул, что у России есть такая военно-техническая возможность, благодаря созданному у нас гиперзвуковому оружию. По его словам, российские ракеты будут обладать таким же подлетным временем, как американские или британские ракеты с украинской территории до РФ.
"Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем", – заметил Киселев.
Он считает, что Москва на все 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. И это будет выбор западников, в самой же РФ не хотят подобного развития событий.Ранее в понедельник, 20 декабря, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не позволит Вашингтону затянуть вопрос с предоставлением нашей стране гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Российская сторона ждет от американцев четкого и срочного ответа на свои предложения по данному вопросу, которые Смоленская площадь обнародовала на прошлой неделе.
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