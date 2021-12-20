Порошенко заподозрили в поставках угля из Донбасса по требованию России

Порошенко заподозрили в поставках угля из Донбасса по требованию России
Петро Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-глава государства все сделал, чтобы разрушить контракт с ЮАР и обеспечить страну антрацитом из ДНР и ЛНР

Пятый президент Украины Петр Порошенко обвиняется в использовании своих должностных полномочий для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР, также он способствовал доставке антрацита с неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса. Таким образом, "шоколадный король" в 2014-2015 годах поставил Незалежную в энергетическую зависимость от России.

Об этом заявил начальник управления главного следственного управления СБУ Анатолий Булич, который на созванном брифинге разъяснял суть объявленного сегодня экс-лидеру нации подозрения в госизмене. Представитель ведомства отметил, что в основу обвинительного документа легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства, передает телеканал "112".

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов по поставкам угля с неподконтрольных территорий", – сообщил пан Булич.

Такие действия Петра Алексеевича следствие сочло помощью Москве, а также ДНР и ЛНР в подрывной деятельности против соборной, что и является госизменой.

По утверждению Булича, после заключения указанных контрактов паном Порошенко и другими соучастниками преступления осуществлено материальное содействие неким террористическим организациям на сумму свыше 200 млн грн. (более $7 млн по нынешнему курсу), как наличными, так и безналичными перечислениями.

Письменное уведомление о подозрении в госизмене депутату Верховной рады и главе партии "Евросолидарность" было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы, передает телеканал "МИР 24".

Напомним, сегодняшнему "вручению" предшествовала трагикомичная история побега Порошенко от следователя ГБР 17 декабря , который тога попытался вручить политику повестку о вызове на допрос. Хозяин "Рошена" русским матом подгонял своего водителя быстрее ехать в аэропорт. Сейчас Петр Алексеевич находится за пределами неньки.

Вероятно, хозяина "Рошена" после возвращения ожидает участь лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Куму президента РФ Владимира Путина в октябре к уже одному уголовному делу огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму – ровно за поставки того же угля из ДНР и ЛНР. Сам политик сидит под домашним арестом по статье о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму с мая текущего года.

Источник: Телеканал "112" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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