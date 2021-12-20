В Праге назвали ситуацию с отношениями между Чехией и Россией некомфортной

В Праге назвали ситуацию с отношениями между Чехией и Россией некомфортной
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Новый министр иностранных дел Республики собрался перезапустить диалог двух стран

Отношения между Москвой и Прагой сегодня находятся на очень низком уровне, их необходимо перезагрузить. Об этом заявил новый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе своего визита в Словакию, сообщает Чешское ТВ в понедельник, 20 декабря.

"Я посмотрю, как мы можем перезапустить их. Это очень некомфортная ситуация, когда представители власти не разговаривают друг с другом", – сказал глава МИД Чехии.

Также Липавский прокомментировал предложение России, направленное США и НАТО, о гарантиях безопасности. По его мнению, важно сохранить единство стран-членов Евросоюза и Североатлантического блока в их отношениях с Москвой.

"Я не говорю, что позиция обязательно должна быть сильной, достаточно, чтобы она была однозначной", – подчеркнул министр.

Напомним, сразу после своего вступления в должность 18 декабря Липавский уже говорил об отношениях с РФ и Китаем. Он отметил, что работа в этом направлении будет нелегкой, но ревизия в диалоге с Москвой и Пекином Праге необходима.

Дипломатический раскол между Чехией и Россией, который привел к значительному сокращению числа сотрудников в обоих посольствах, был вызван нынешней весной информацией о подозрениях чешских сил безопасности в причастности российских спецслужб к взрывам складов с боеприпасами в Врбетице в 2014 году.

В итоге Москва в мае утвердила список недружественных РФ стран, в котором пока находятся два государства – США и Чехия. Тогда МИД Республики выпустило заявление, в котором говорилось, что Россия выбрала путь конфронтации с ЕС в ущерб себе.

Источник: Чешское ТВ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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