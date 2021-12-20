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Истерия вокруг украинского государства не прекращается. Ряд западных деятелей серьезно говорят о том, что Российская Федерация якобы собирается напасть на соседнюю страну. На этом фоне начались разговоры и о том, кто должен встать на защиту киевского режима. Некоторые американские аналитики убеждены, что ждать помощи от европейских стран в этом вопросе не стоит.
Таким мнением поделился журналист популярного американского издания The National Interest Рамон Маркс. Аналитик обратил внимание на то, что выбранный западными политиками агрессивный путь по стабилизации ситуации в украинском государстве фактически провалился. На самом деле, если в этой стране действительно начнутся какие-то военные разбирательства, европейцы точно не станут помогать незалежным.
Американец придерживается весьма не высокого мнения о партнерах Соединенных Штатов Америки по Североатлантическому альянсу. Так что даже общими усилиями западная коалиция вряд ли сможет сыграть позитивную роль в решении украинских проблем.
"У Европы нет ни сил, ни желания идти по этому пути", – считает иностранный журналист.
Эксперт призывает западные государства выбрать иной сценарий. По мнению Маркса, давно пора запустить конструктивные переговоры по дипломатическим линиям и помочь Украине мирно разобраться со своими проблемами.
Аналитик также считает, что размахивание санкционной дубиной перед носом России – отличный инструмент для сдерживания, а вот пускать Киев в Североатлантический альянс – недопустимо.
К слову, недавно известный российский журналист Дмитрий Киселев объяснил британской телекомпании BBC предел красных линий для Российской Федерации по Украине. Телеведущий предостерег западные государства от повторения Карибского кризиса.
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