Пчелы мешают НАТО отреагировать на предложения Москвы по безопасности - Захарова

Пчелы мешают НАТО отреагировать на предложения Москвы по безопасности - Захарова
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Три улья альянса в Брюсселе принесли целый 60 килограммов меда в 2021 году

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на сегодняшнюю информацию пресс-службы НАТО о проводимом альянсом эксперименте по размещению улей на территории штаб-квартиры Североатлантического блока в Брюсселе.

"Теперь понятно, почему им некогда заниматься переговорами о стратегической стабильности", – написала Захарова телеграм-канале.

Ее подписчики активно прокомментировали это сообщение, в большинстве своем с юмором (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Девичья фамилия Столтенберга – Лужков?", "В каждой избушке "свои погремушки"", "Пчёлы НАТО – априори неправильные и опасные", "А Пчелы, все докладывают в центр)))", "Главное чтобы медведь к ним не заглянул)))".

Ранее сегодня натовцы сообщили, что с апреля 2020 г. в штаб-квартире блока в Брюсселе находятся три улья. В прошлом году пчелы произвели 25 кг натурального меда.

"Несмотря на то, что 2021-й был трудным для производства меда в Бельгии, он оказался удивительно продуктивным для пчел НАТО. Около 60 кг высококачественного меда было собрано на участке штаб-квартиры, который был оценен пчеловодом как "Лучший участок для производства", сделанный в Абейлесе", – говорится в релизе альянса.

Отмечается, что основную часть продукции – 350 банок – реализовали на благотворительном базаре блока в ноябре. Собранные средства пойдут в пользу 34 бельгийских и международных проектов.

Также 15 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг подарил каждому из послов в Североатлантическом совете по баночке меда.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
По теме

В Сербии объяснили Западу "правила общения" с Путиным

Политика угроз и санкций в отношении России не приносят результатов

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей