Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на сегодняшнюю информацию пресс-службы НАТО о проводимом альянсом эксперименте по размещению улей на территории штаб-квартиры Североатлантического блока в Брюсселе.
"Теперь понятно, почему им некогда заниматься переговорами о стратегической стабильности", – написала Захарова телеграм-канале.
Ее подписчики активно прокомментировали это сообщение, в большинстве своем с юмором (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Девичья фамилия Столтенберга – Лужков?", "В каждой избушке "свои погремушки"", "Пчёлы НАТО – априори неправильные и опасные", "А Пчелы, все докладывают в центр)))", "Главное чтобы медведь к ним не заглянул)))".
Ранее сегодня натовцы сообщили, что с апреля 2020 г. в штаб-квартире блока в Брюсселе находятся три улья. В прошлом году пчелы произвели 25 кг натурального меда.
"Несмотря на то, что 2021-й был трудным для производства меда в Бельгии, он оказался удивительно продуктивным для пчел НАТО. Около 60 кг высококачественного меда было собрано на участке штаб-квартиры, который был оценен пчеловодом как "Лучший участок для производства", сделанный в Абейлесе", – говорится в релизе альянса.
Отмечается, что основную часть продукции – 350 банок – реализовали на благотворительном базаре блока в ноябре. Собранные средства пойдут в пользу 34 бельгийских и международных проектов.
Также 15 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг подарил каждому из послов в Североатлантическом совете по баночке меда.
Политика угроз и санкций в отношении России не приносят результатов
Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз