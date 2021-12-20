Три улья альянса в Брюсселе принесли целый 60 килограммов меда в 2021 году

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на сегодняшнюю информацию пресс-службы НАТО о проводимом альянсом эксперименте по размещению улей на территории штаб-квартиры Североатлантического блока в Брюсселе.

"Теперь понятно, почему им некогда заниматься переговорами о стратегической стабильности", – написала Захарова телеграм-канале.

Ее подписчики активно прокомментировали это сообщение, в большинстве своем с юмором (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Девичья фамилия Столтенберга – Лужков?", "В каждой избушке "свои погремушки"", "Пчёлы НАТО – априори неправильные и опасные", "А Пчелы, все докладывают в центр)))", "Главное чтобы медведь к ним не заглянул)))".

Ранее сегодня натовцы сообщили, что с апреля 2020 г. в штаб-квартире блока в Брюсселе находятся три улья. В прошлом году пчелы произвели 25 кг натурального меда.

"Несмотря на то, что 2021-й был трудным для производства меда в Бельгии, он оказался удивительно продуктивным для пчел НАТО. Около 60 кг высококачественного меда было собрано на участке штаб-квартиры, который был оценен пчеловодом как "Лучший участок для производства", сделанный в Абейлесе", – говорится в релизе альянса.

Отмечается, что основную часть продукции – 350 банок – реализовали на благотворительном базаре блока в ноябре. Собранные средства пойдут в пользу 34 бельгийских и международных проектов.

Также 15 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг подарил каждому из послов в Североатлантическом совете по баночке меда.

