Бывшая глава правительства считает, что пятому президенту Украины нужно смело обращаться в ЕСПЧ

Лидер политической партии "Батькивщина", бывшая глава правительства Украины Юлия Тимошенко обратилась с советом к экс-президенту Петру Порошенко, призвав коллегу не бежать из родной страны и не опускать рук в борьбе за свою свободу.

Напомним, правоохранительные органы подозревают Порошенко в государственной измене – он проходит по делу об угольных поставках из неподконтрольной территории Донбасса. В настоящее время находится за пределами Украины, однако, утверждает штаб "Европейской солидарности, через некоторое время обязательно вернется домой.

Тимошенко заявила, обращаясь к фигуранту, что не понаслышке знакома с такими поворотами судьбы – самой довелось столкнуться с давлением со стороны органов государственной власти и пройти через такое давление. Если Порошенко уверен в своей правоте, а в душе и сердце у него с этим "спокойно", то бегство из страны неприемлемо – необходимо отстаивать свою правду и доказывать чистоту перед законом.

Второй совет от бывшего премьер-министра – бороться до последнего, даже в условиях зависимости судебной власти. Можно смело обратиться в Европейский суд по правам человека и добиваться публичности всех процессов по делу.

"Если считает себя правым, пусть идет вперед и доказывает", – высказалась Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24.

В "Европейской солидарности" заявили, что в бегстве лидера партии виновен президент Украины Владимир Зеленский, который решил устроить преследование оппонентов в преддверии новогодних праздников. Его предшественнику не оставалось ничего, кроме вылета из страны – Порошенко устроил себе дипломатическое турне.