Продовольственная и экономическая безопасность российского анклава оказалась под угрозой

Призывы Вильнюса наложить санкции на всю белорусскую продукцию, в том числе следующую через Литву транзитом, вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

Он напомнил, что анклав получает многие товары из Белоруссии, в том числе продукты и стройматериалы. Если инициатива Литвы будет принята на уровне ЕС, Калининграду грозит продовольственный и экономический кризис, передает РИА "Новости" опасения Алиханова.

Глава региона отметил, что поставки грузов в Калининград уже сильно осложнились из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии. Из-за усиленных кордонов на белорусско-литовской границе возникли многодневные очереди из фур. Когда снабжение российского анклава по этому маршруту оказалось затруднено, было принято решение везти товары в объезд – через Латвию. Но это не помогло, а даже, по словам губернатора, усугубило проблему. Поскольку теперь пробки возникли еще на латвийской границе, сообщает телеканал "360".

Проблемы на границе Белоруссии возникли из-за мигрантов, которые хотят попасть в Германию. Ранее президент РБ Александр Лукашенко в телефонном разговоре с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил разделить ответственность за беженцев. Тех, кто уже достиг границы, он призвал пропустить в ЕС, а остальных обещал уговорить вернуться обратно в Ирак и другие страны. После этого из Минска было организовано несколько вывозных рейсов, однако в Европу мигрантов так и не пускают.

На этом фоне Брюссель принял новый пакет антибелорусских санкций, но это вызвало проблемы в Литве: прибалтийская республика оказалась не готова отказаться от контрактов с белорусскими компаниями.

Ранее перевозчики предупредили, что проблема с мигрантами на границе Белоруссии может преподнести неприятный сюрприз и россиянам: из-за очередей на пропускных пунктах сроки доставки товаров из Европы становятся непредсказуемыми и есть вероятность, что кто-то останется без подарка к Новому году.