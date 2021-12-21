Конфетный олигарх отказался делать "подарок" Зеленскому

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко, который проходит у себя дома в качестве фигуранта уголовного дела о государственной измене, опубликовал видеообращение из Польши, на котором пообещал в скором времени прилететь домой. Политик уточнил 21 декабря, что намерен вернуться вскоре после Нового года.

В опубликованном в социльных сетях видеобращении конфетный олигарх заявил, что в курсе приветов, которые ему нежно шлет офис Владимира Зеленского на Банковой улице. Действующая администрация "с пониманием отнесется", если бывший президент решит вдруг остаться в Европе.

Однако Порошенко таких "подарков" никому делать не собирается: лидер "Европейской солидарности" пообещал прилететь в первой половине января.

"Вернусь согласно собственному графику, а не графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", – высказался Порошенко.

Автор ролика уточнил, что ему нужно разобраться в ситуации и понять, кого действительно можно назвать государственным изменником. Команда Зеленского, указал он, согласилась на развертывание сил в Донбассе и провалила операцию с так называемыми "вагнеровцами", а также пошла на закупки топлива у Белоруссии и Российской Федерации.

"Тот, кто отдал приказ и санкционировал проведение десятков операций, которые ликвидировали врагов Украины? Или тот, кто "сливает" Лукашенко и Путину спецоперации разведки?" – высказался Порошенко.

Все обвинения в свой адрес он назвал "переходом красных линий", за которые кому-то однажды придется ответить.

Ранее лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко призвала Порошенко бороться за правду в ЕСПЧ.