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Бывший глава украинского государства Петр Порошенко, который проходит у себя дома в качестве фигуранта уголовного дела о государственной измене, опубликовал видеообращение из Польши, на котором пообещал в скором времени прилететь домой. Политик уточнил 21 декабря, что намерен вернуться вскоре после Нового года.
В опубликованном в социльных сетях видеобращении конфетный олигарх заявил, что в курсе приветов, которые ему нежно шлет офис Владимира Зеленского на Банковой улице. Действующая администрация "с пониманием отнесется", если бывший президент решит вдруг остаться в Европе.
Однако Порошенко таких "подарков" никому делать не собирается: лидер "Европейской солидарности" пообещал прилететь в первой половине января.
"Вернусь согласно собственному графику, а не графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", – высказался Порошенко.
Автор ролика уточнил, что ему нужно разобраться в ситуации и понять, кого действительно можно назвать государственным изменником. Команда Зеленского, указал он, согласилась на развертывание сил в Донбассе и провалила операцию с так называемыми "вагнеровцами", а также пошла на закупки топлива у Белоруссии и Российской Федерации.
"Тот, кто отдал приказ и санкционировал проведение десятков операций, которые ликвидировали врагов Украины? Или тот, кто "сливает" Лукашенко и Путину спецоперации разведки?" – высказался Порошенко.
Все обвинения в свой адрес он назвал "переходом красных линий", за которые кому-то однажды придется ответить.
Ранее лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко призвала Порошенко бороться за правду в ЕСПЧ.
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